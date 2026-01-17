Бажин и Резцова победили в гонках преследования на этапе КР по биатлону в Демино

Кирилл Бажин из Свердловской области и Кристина Резцова из Московской области заняли первые места в мужской и женской гонках преследования в рамках третьего этапа Кубка России (КР) по биатлону. Соревнования проходят в Демино под Рыбинском в Ярославской области.

Бажин преодолел дистанцию в 12,5 км за 31 минуту 2,8 секунды, Резцова — 10 км за 27 минут 55,8 секунды. Вторые места в гонках преследования заняли Ильназ Мухамедзянов из Удмуртской республики и Анастасия Халили из Московской области, третьи места — Карим Халили из Московской области и Наталия Шевченко из Свердловской области.

Две участницы от Ярославской области — Елизавета Тюрдеева и Дарья Беляева — не стартовали (DNS). Ранее «Ъ-Ярославль» публиковал результаты спринтерских гонок третьего этапа Кубка России.

Заключительный день этапа пройдет 18 января. Состоится масс-старт для мужчин на 15 км и женщин на 12,5 км.

Первый в сезоне-2025/2026 этап Кубка России прошел в Ханты-Мансийске, второй этап — в Тюмени. Завершится турнир финалом (четвертый этап) в Златоусте 1 марта 2026 года.

Алла Чижова