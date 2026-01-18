Вяльбе: никто из российских лыжников больше не получит нейтральный статус

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) больше не будет присуждать нейтральный статус российским лыжникам. Об этом журналистам сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Елена Вяльбе

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Елена Вяльбе

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Все те, кто получил нейтральный статус, уже выступают. Больше уже никто не получит. Я это не обсуждаю»,— сказала госпожа Вяльбе (цитата по ТАСС).

21 октября совет FIS принял решение о недопуске лыжников и сноубордистов из России. В ответ российская сторона обратилась с апелляцией в Спортивный арбитражный суд (CAS). В начале декабря CAS удовлетворил апелляцию российской стороны.

После вердикта суда FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Право участвовать в международных соревнованиях пока получили только два российских лыжника — Дарья Непряева и Савелий Коростелев.