CAS обязал FIS допустить российских лыжников к международным турнирам

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию российской стороны на решение Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) о недопуске россиян к мировым турнирам. Об этом в своем Telegram-канале написал министр спорта РФ Михаил Дегтярев, также занимающий пост главы Олимпийского комитета России (ОКР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

«Арбитры признали требования российской стороны обоснованными и правомерными и, в соответствии с решением МОК (Международного олимпийского комитета.— ''Ъ''), обязали FIS допустить российских спортсменов к соревнованиям в олимпийских дисциплинах в нейтральном статусе»,— написал господин Дегтярев. Кроме того, согласно вердикту CAS, параатлеты должны быть допущены к турнирам на тех же условиях, что и спортсмены из других стран, «то есть под национальным флагом и со всеми положенными национальными атрибутами». Министр спорта России отметил, что решение суда «открывает для спортсменов возможность» участвовать во всех международных стартах, включая квалификацию к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года.

21 октября совет FIS принял решение о недопуске лыжников и сноубордистов из России. В ответ российская сторона обратилась с апелляцией в CAS. К иску Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) присоединились Паралимпийский комитет России и 12 спортсменов.

Господин Дегтярев отметил, что вердикт CAS стал «третьим судебным решением в пользу России в зимних олимпийских видах спорта». 20 октября апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным отстранение российских спортсменов. 31 октября CAS постановил допустить российских саночников к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

Таисия Орлова