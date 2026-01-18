WSJ: экономисты уже не боятся негативного воздействия «трампономики» на ВВП США

Опрошенные The Wall Street Journal экономисты подняли свои прогнозы по ВВП США за 2025 год — до 2,3%. Это заметно контрастирует с их предыдущим прогнозом в 0,8%, который они дали в прошлом году после того, как в апреле Дональд Трамп объявил о масштабном повышении импортных тарифов. Причем нынешний прогноз оказался даже выше роста на 2%, которого экономисты ожидали до введения Трампом тарифов.

Повышение прогноза экономисты объясняют целым рядом причин. Одной из них является меньшее, чем ожидалось, замедление экономики США по итогам второго и третьего кварталов. Это произошло во многом благодаря новым торговым соглашениям между США и рядом других стран, которые фактически снизили уровень объявленных ранее тарифов. «Вероятно, эффективная ставка таможенных пошлин достигнет пика чуть выше 13% в первом квартале, что почти вдвое меньше, чем 2 апреля, но все же более чем в четыре раза превышает темпы годичной давности,— цитирует WSJ одного из опрошенных экономистов, Дайан Свонк из компании KPMG.— Ситуация оказалась не настолько плоха, как могла бы быть».

Кроме того, в последние несколько месяцев в США активно растут инвестиции в высокотехнологичный сектор, в основном в развитие ИИ. В октябре стало известно, что одна только компания OpenAI, разработавшая нашумевший ChatGPT, инвестирует в расширение своих ИИ-операций около $1 трлн. По мнению экономистов, это также способствует более активному росту ВВП США.

Кроме того, потребительские расходы американцев в конце года также показали позитивную динамику — в конце ноября стало известно, что жители США потратили рекордные $11,8 млрд на онлайн-покупки в «черную пятницу» — 28 ноября. Это на 9,1% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Adobe Analytics, которая отслеживает данные интернет-магазинов.

Евгений Хвостик