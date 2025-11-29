Adobe Analytics: американцы потратили рекордные $12 млрд в «черную пятницу»

Жители США потратили рекордные $11,8 млрд на онлайн-покупки в «черную пятницу» — 28 ноября. Это на 9,1% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Adobe Analytics, которая отслеживает данные интернет-магазинов.

Salesforce отмечает, что наиболее популярными категориями товаров стали одежда и аксессуары. По прогнозам Adobe Analytics, 29 ноября американцы потратят на покупки $5,5 млрд (+3,8% год к году), 30 ноября — $5,9 млрд (+5,4% год к году). В «киберпонедельник» (1 декабря) жители страны совершат покупки на $14,2 млрд, ожидают в компании. Это на 6,3% больше, чем в прошлом году.

В этом году старт распродаж пришелся на период экономической неопределенности из-за введенных США пошлин на многие импортные товары. Это привело к увеличению издержек как для розничных торговцев, так и для потребителей, отмечало Reuters.