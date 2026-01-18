СКР расследует действия ВСУ после падения обломков БПЛА в Беслане

Следственный комитет России (СКР) будет расследовать действия Вооруженных сил Украины в отношении мирных жителей Северной Осетии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По информации органов исполнительной власти, в г. Беслане в результате атаки БПЛА его обломки упали на крышу пятиэтажного жилого дома, пострадали три мирных жителя, в том числе двое детей»,— указано в публикации. Следователи установят все обстоятельства произошедшего и причастных, сообщили в СКР.

В ночь на 18 января над Северной Осетией сбили шесть беспилотников. На территории региона вводили режим беспилотной опасности, в аэропорту «Владикавказ» и в Моздоке действовал план «Ковер».

При падении обломков БПЛА на один из жилых домов в Беслане пострадали двое детей и взрослый. По словам главы региона Сергея Меняйло, их жизням ничто не угрожает. Из дома, на который упали обломки БПЛА, эвакуировали 70 человек. Здание не загорелось, однако были повреждены его окна и крыша.