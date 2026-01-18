В Беслане три человека пострадали при падении обломков БПЛА на дом

Из-за падения обломков БПЛА на многоквартирный жилой дом в Беслане пострадали двое детей и один взрослый. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

Жизням пострадавших ничто не угрожает, написал глава региона. Им оказали своевременную медицинскую помощь, сообщил он.

В ночь на 18 января над Россией сбили 63 дрона, из них шесть — над Северной Осетией. На территории региона ввели режим беспилотной опасности. Сегодня утром Сергей Меняйло сообщил, что из жилого дома, на который упали обломки БПЛА, эвакуировали 70 человек. Крыша и окна здания получили повреждения, возгорания не произошло.