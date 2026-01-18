Обломки БПЛА упали на жилой дом в Северной Осетии

В городе Беслан обломки беспилотного летательного аппарата упали на крышу пятиэтажного жилого здания. Об инциденте сообщил глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В результате происшествия экстренно эвакуированы 70 человек. Один из жителей обратился за медицинской помощью. Падение обломков привело к повреждению крыши и окон здания, однако возгорания удалось избежать.

На месте инцидента работают службы экстренного реагирования.

«Прошу не поддаваться панике. Доверяйте только официальной информации, которую я публикую в своих каналах. Напоминаю, что оперативный штаб работает в круглосуточном режиме»,— заявил Меняйло.

Валентина Любашенко