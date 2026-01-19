«Волга-Днепр» подлетел к суду

Как узнал “Ъ”, наследники одного из совладельцев грузовой авиакомпании «Атран», входящей в группу «Волга-Днепр», намерены оспорить продажу актива и передачу самолетов в «Аэрофлот». В конце 2025 года структуры «Волга-Днепра» выкупила «ЕАС Групп» бывшего гендиректора аэропорта Жуковский и Red Wings Евгения Солодилина. Мнения юристов о перспективах корпоративного спора разделились, но большинство из них рисков для сделки не видят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Наследники совладельца «Атрана» (входит в группу «Волга-Днепр») Романа Дровянникова оспаривают в суде продажу авиакомпании «ЕАС Групп», рассказал источник “Ъ”, знакомый с ситуацией. По данным “Ъ”, Роман Дровянников умер 6 мая 2025 года, в ноябре его доля в размере 33% была переписана на саму компанию. Как говорит источник “Ъ”, финансовые вопросы с наследниками господина Дровянникова «не были урегулированы» и они рассчитывают «добиваться справедливой оценки стоимости их доли». Кроме того, по его словам, в перспективе это может означать попытку аннулировать сделку по передаче самолетов Boeing «Аэрофлоту». Заседание в Арбитражном суде Москвы назначено на 25 марта 2026 года.

«ЕАС Групп» Евгения Солодилина, экс-главы аэропорта Жуковский и авиакомпании Red Wings, 30 декабря 2025 года стала владельцем «Волга-Днепр-Москва» (управляющая компания «Волга-Днепра» и «ВД Инжиниринга»), «Эйрбриджкарго», «Волга-Днепр Техникс» и 67% «Атрана». Еще 33% последнего остаются в собственности компании. По словам источника “Ъ”, сделка носила денежный характер и была оплачена собственными и заемными средствами покупателя. Сейчас, добавил собеседник “Ъ”, стороны завершают подготовку по продаже «Алькор-Инвеста» (включает страховую и лизинговую компании). «Алькор-Инвестом» на 75% владеет основатель «Волга-Днепра» Алексей Исайкин, еще 25% у Сергея Шкляника.

«Волга-Днепр» был продан после попытки руководства группы передать бизнес государству, но Минтранс признал это нецелесообразным (см. “Ъ” от 17 сентября 2025 года). Часть источников “Ъ” объясняли сделку рисками банкротства, изъятия активов или внимания правоохранительных органов. Другие полагают, что продажа была необходима Алексею Исайкину для разблокировки счетов на Западе. А значительная часть собеседников отмечала, что 73-летний бизнесмен «просто устал» и решил избавиться от проблемных активов.

Один из собеседников “Ъ” говорит, что в руководстве «Волга-Днепра» осведомлены о претензиях со стороны семьи покойного коллеги и считают их экономически необоснованными. По его словам, наследники могут считать сумму сделок заниженной, но «Атран» был убыточен с 2022 года, а долги компании превысили сумму всех активов. Собеседник “Ъ” добавляет, что средства от передачи самолетов «Атрана» «Аэрофлоту», которая состоялась еще до сделки с «ЕАЭ Групп», ушли на списание задолженности перед иностранным собственником. «Прибыли по итогам страхового урегулирования авиакомпания не получила и положительного баланса не имела»,— подчеркивает собеседник “Ъ”. Источники “Ъ” оценивали стоимость сделки в $130 млн (см. “Ъ” от 29 сентября 2025 года).

Близкий к «ЕАС Групп» собеседник “Ъ” говорит, что «закрытие бюрократических процедур вступления в наследство» не повлияет на сделку с перешедшей долей «Атрана» и не имеет отношения к другим сделкам. Он уверен, что вопрос будет урегулирован бывшими собственниками, и подчеркнул, что оставшаяся за ООО доля к сделке не относится и покупатель не знает о претензиях наследников. В «ЕАС Групп» и «Волга-Днепре» воздержались от комментариев.

Накопленный убыток «Атрана» с 2022 года превысил 4,8 млрд руб. Отрицательная стоимость чистых активов по итогам 2024 года, согласно отчетности, составила 3,7 млрд руб.

При отрицательных активах «Атран» не вправе выплачивать действительную стоимость доли, говорит партнер юридической компании Briefcase Law Office Анна Самойлова. В таком случае наследникам придется инициировать судебную экспертизу в ходе разбирательства для перепроверки «достоверности бухгалтерского баланса и исследования чистых активов с учетом рыночной стоимости имущества».

Анна Самойлова добавляет, что, согласно уставу «Атрана», доля ООО может перейти к наследникам умершего участника только с согласия остальных. И поскольку доля перешла на компанию, нотариус установил отсутствие согласия, продолжает она. В связи с отсутствием права наследников на вступление в состав участников общества и, соответственно, на управление «Атраном» оспаривание сделок всех оставшихся активов группы представляется ей бесперспективным. Младший партнер «Ляпунов, Терехин и партнеры» Анастасия Ляпунова также отмечает, что де-юре шансы отменить продажу авиакомпании новому собственнику минимальны. Судебная практика подтверждает, указывает она, что не вступивший в состав участников наследник не вправе оспаривать сделки общества.

Хотя старший юрист Vegas Lex Артем Гаспарян полагает: если наследники докажут в суде, что процедура перехода доли к обществу нарушена по условиям устава, то законность перевода доли на общество и ее последующего отчуждения может быть оспорена. «При таком сценарии наследники имеют шансы оспорить не только указанные сделки, но и сделки общества, которые могут являться вредоносными для него или его потенциальных участников»,— говорит он. Возможность оспаривания сделок по отчуждению имущества других компаний группы, добавил юрист, во многим будет зависеть от корпоративной структуры и юридической связи между ними.

Несмотря на кризисное положение группы, у нового собственника «Волга-Днепра» есть шансы сделать инвестицию прибыльной, считают эксперты. По словам одного из собеседников “Ъ” в экспертном сообществе, рынок грузоперевозок в тяжелом положении, но не настолько безнадежен, чтобы не заработать на небольшом парке. Кроме того, в связи с устареванием самолетов будет расти спрос других перевозчиков на услуги техцентра группы. Наконец, источник “Ъ” считает высокой вероятность заработать на реализации иностранных самолетов в случае закрытия сделок страхового урегулирования. Переоформление прав собственности, как правило, происходит на крайне выгодных для российской стороны условиях, отмечает собеседник “Ъ”, и в перспективе эти самолеты можно выгодно перепродать в другие страны или же российским авиакомпаниям для разбора на запчасти. А у господина Солодилина уже есть налаженные на прошлых местах работы связи с иностранными компаниями, отмечают собеседники “Ъ”.

Айгуль Абдуллина