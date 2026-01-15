Дания не хочет убираться

Переговоры в Вашингтоне о судьбе Гренландии между высокопоставленными американскими и датскими официальными лицами ни к чему не привели: глава МИД Дании Ларс Лёкке Рассмуссен назвал посягательства США на территорию его страны абсолютно неприемлемыми, в то время как президент Дональд Трамп в очередной раз заявил, что только его страна может защитить самый большой в мире остров от русских и китайцев. На этом фоне в Гренландию прибыли военные из Дании и ряда других стран Европы. Москва же призывает стороны решать разногласия путем переговоров.

Фото: SHAWN THEW / EPA / ТАСС Главы датского и гренландского МИДов Ларс Лёкке Рассмуссен и Вивиан Моцфельдт вновь призвали уважать «территориальную целостность Королевства Дания и право народа Гренландии на самоопределение», но в Вашингтоне их, похоже, не услышали

Фото: SHAWN THEW / EPA / ТАСС

То, что переговоры между американцами и датчанами по Гренландии не будут простыми, было и так понятно, но буквально за несколько часов до их начала Дональд Трамп задал им еще более конфронтационную тональность, опубликовав в соцсетях пост с призывом к Дании «немедленно убраться» с территории острова. Выйдя к журналистам после встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио датский министр иностранных дел Ларс Лёкке Рассмуссен дипломатично дал понять, что датчане этого делать не собираются.

«Идеи, которые не уважали бы территориальную целостность Королевства Дания и право народа Гренландии на самоопределение, абсолютно неприемлемы, и у нас (с США.— “Ъ”) по-прежнему сохраняется фундаментальное расхождение во взглядах»,— заявил он. По словам Ларса Лёкке Рассмуссена, в Дании «в определенной степени» разделяют обеспокоенность Дональда Трампа безопасностью Гренландии, поскольку «в Арктике и на Крайнем Севере действительно складывается новая ситуация в сфере безопасности». Но «сиюминутной угрозы со стороны Китая и России» острову, о которой говорит президент США, Дания, как подчеркнул он, не видит.

В то же время датский министр напомнил, что между Копенгагеном и Вашингтоном с 1951 года действует соглашение об обороне Гренландии, по которому у США в период холодной войны на острове было 17 различных военных объектов и около 10 тыс. военнослужащих.

«Сейчас осталась только одна база (военно-космическая база Питуффик.— “Ъ”) и примерно 200 военнослужащих. Это не наше решение, это решение США»,— отметил Ларс Лёкке Рассмуссен, добавив, что американцы в любой момент могут запросить у Копенгагена увеличение своего военного присутствия в Гренландии.

«Мы конструктивно рассмотрим любой такой запрос»,— пообещал он, выразив надежду, что захватывать остров силой США не станут. «Это было бы концом НАТО»,— предупредил датчанин. «Возможность нахождения общего пути вперед» стороны, по его словам, в ближайшие недели обсудят в рамках специальной рабочей группы.

Датского министра в поездке сопровождала и глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт. В ходе интервью по итогам переговоров она расплакалась, признавшись, что последние несколько дней были для нее «крайне тяжелыми».

Между тем после переговоров тему Гренландии вновь публично прокомментировал и Дональд Трамп. «Гренландия имеет важнейшее значение для национальной безопасности, в том числе и Дании»,— заявил он журналистам, которые уже было подумали, что хозяин Белого дома смягчил тон. Но затем он добавил:

«Проблема в том, что Дания ничего не сможет сделать, если Россия или Китай захотят занять Гренландию, но мы сможем сделать все. Вы убедились в этом на прошлой неделе на примере Венесуэлы».

Ранее Дональд Трамп сообщил, что хочет разместить на острове элементы создаваемой Пентагоном по его инициативе новейшей системы противоракетной обороны «Золотой купол», при этом он настаивает на инкорпорировании этой территории в состав США, поскольку только так, по его словам, ее можно будет эффективно защищать.

На фоне провала переговоров в Вашингтоне стало известно о прибытии в Нуук нескольких десятков военнослужащих Дании, а также Франции и Германии. В ближайшие дни на остров прибудут представители и ряда других европейских стран—членов НАТО. Им предстоит принять участие в военных учениях, а также оценить возможности укрепления обороны Гренландии и вклада своих государств в эту задачу. Датские власти объяснили происходящее так: «Геополитическая напряженность распространилась на Арктику. В связи с этим правительство Гренландии и Министерство обороны Дании приняли решение продолжить активизацию учений датских вооруженных сил в Гренландии в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО. Будет также расширено военное присутствие в Гренландии и вокруг нее».

Вместе с тем миссия координируется не штаб-квартирой Североатлантического альянса в Брюсселе, как это происходило бы в обычных условиях, а Копенгагеном. И представители правительств европейских стран в беседе со СМИ на условиях анонимности не скрывают, что у нее двойная задача. Во-первых, показать Дональду Трампу, что Дания и другие страны буквально воспринимают его слова об острой угрозе Гренландии со стороны России и Китая и готовы защищать остров. А во-вторых — продемонстрировать солидарность с Данией в ее противостоянии с США. Судя по публикациям в западных СМИ, ни одна из стран—участниц миссии при этом всерьез не допускает вариант силовой схватки с США за Гренландию.

В дополнение к этому ряд европейских стран планируют открыть на острове свои консульства. Также в европейских дипломатических кругах обсуждается идея принятия Гренландии в Евросоюз (Дания в нем состоит, а ее автономия нет).

Главный редактор издания, освещающего события в Арктике, High North News Арне Хольм, однако, сомневается, что подобными мерами можно убедить Дональда Трампа отступить от острова. «Крайне маловероятно, что соответствующие (европейские.— “Ъ”) страны—члены НАТО будут готовы использовать свои вооруженные силы, чтобы остановить другого, самого сильного члена НАТО (США.— “Ъ”),— сказал журналист в беседе с “Ъ”.— Эти меры скорее похожи на попытку европейских стран послать США недвусмысленный сигнал, что они на стороне Дании и Гренландии. Но вместо того чтобы убедить Трампа отступить от острова, это может быть использовано им как повод для попытки вывода своей страны из НАТО, что, возможно, является одной из его целей в этом конфликте». Напомним, в ходе первого президентского срока Дональд Трамп не раз высказывался о целесообразности выхода США из НАТО, поскольку европейцы, по его словам, слишком мало тратят на собственную оборону и во всем надеются на США.

Интеграция Гренландии в Евросоюз, по мнению собеседника “Ъ”, также вряд ли поможет переубедить Дональда Трампа.

Не помогут в этом смысле, по его словам, и планы ряда стран Евросоюза (а также не входящих в него государств, таких как Норвегия) по созданию более обороноспособных и многочисленных европейских вооруженных сил. «Никто не знает, каким будет следующий шаг Трампа и во что в итоге выльется эта игра»,— отметил Арне Хольм.

В Москве внимательно наблюдают за обстановкой вокруг Гренландии. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, «наметившийся рост напряженности в Арктическом регионе является прямым следствием действий Североатлантического альянса как блока в целом, там и отдельных государств-членов — действий по привнесению в Арктику конфронтационных неоколониальных подходов, милитаризации высоких широт и превращению в арену геополитического противостояния». «Россия исходит из того, что любые разногласия вокруг этой автономной самоуправляемой территории должны решаться путем переговоров, в соответствии с международным правом, с учетом интересов населения»,— подчеркнула Мария Захарова.

Елена Черненко