За ночь над территорией России сбито 63 беспилотника

Минобороны России заявило, что с 23:00 до 7:00 мск силы ПВО уничтожили 63 беспилотника над 11 регионами и акваторией Азовского моря.

Как уточнило ведомство, 23 БПЛА сбиты над Белгородской областью, 13 — над Брянской, по шесть — над Северной Осетией и Ростовской областью, по четыре — над Астраханской и Волгоградской областями, два — над Курской областью, по одному — над Воронежской и Рязанской областями, Ставропольским краем, Крымом и акваторией Азовского моря.

В Беслане в Северной Осетии обломки беспилотника упали на крышу пятиэтажного жилого дома. Один человек обратился за медицинской помощью. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что силы ПВО отразили налет БПЛА в Милютинском районе и городе Каменск-Шахтинский. Пострадавших и разрушений нет.