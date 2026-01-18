Сирийская армия вторглась в контролируемые курдами города
Сирийская армия взяла под контроль территории на севере страны, вытеснив курдские силы. Об этом сообщила газета The Guardian.
Агентство Sana сообщило, что Сирия установила полный контроль над городом Аль-Табка и прилегающей к нему плотиной. Кроме того, сирийская армия взорвала проходящий через реку Евфрат мост Аль-Рашид, открытый в июне 2024 года. По данным агентства Reuters, военные Сирии захватили нефтяное месторождение Эль-Омар и газовое месторождение Коноко.
В конце декабря 2025 года возобновились столкновения курдских формирований с сирийской армией. К 10 января правительственные войска взяли под контроль районы Шейх-Максуд и Ашрафия. Спустя три дня Сирия объявила территорию к востоку от Алеппо закрытой зоной и обвинила курдов в использовании ее для запуска дронов по жилым районам и армейским позициям.
17 января президент Сирии Ахмед аш-Шараа подписал указ, признав курдский язык государственным. Кроме того, курды, лишенные гражданства в результате переписи 1962 года, получили право его восстановить.
