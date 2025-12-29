Глава СК интересуется причинами отсутствия электричества в деревне Ключи

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Челябинской области Константину Правосудову доложить о результатах расследования уголовного дела по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). Причиной стали сообщения об отсутствии электричества в деревне Ключи, сообщает пресс-служба госоргана.

Видеообращение жителей было опубликовано еще в начале декабря. Они рассказывали, что несколько лет зимой электричество подается в дома с перебоями, из-за чего отключается отопление. В помещениях холоднее, чем установлено нормами. Обращения в различные инстанции результатов не принесли.

Ранее следственные органы Челябинской области уже заводили уголовное дело по этому факту. Однако зампрокурора Сосновского района Илья Елькин отменил постановление о возбуждении дела. Это решение сейчас обжалуется следователями районному прокурору Василию Казанчуку. Возбуждено новое уголовное дело.