Силы ПВО отразили налет БПЛА в Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО отразили налет беспилотников в Милютинском районе и городе Каменск-Шахтинский.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, будет уточняться»,— написал господин Слюсарь в Telegram-канале. Он уточнил, что угроза атаки БПЛА в регионе продолжает действовать.

С начала ночи угрозу атаки беспилотников объявляли в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Мордовии, Ставропольском крае, Пензенской области и некоторых других регионах России. В Тульской и Орловской областях действовало предупреждение о ракетной опасности.