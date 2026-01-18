В Беслане один человек пострадал из-за падения БПЛА на пятиэтажный дом

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что в Беслане обломки беспилотника упали на крышу пятиэтажного жилого дома. Один человек обратился за медицинской помощью.

Как уточнил господин Меняйло, эвакуированы 70 человек. «Повреждены крыша и окна здания. Возгорания не произошло»,— добавил он в Telegram-канале.

Глава региона также призвал не поддаваться панике и доверять только официальной информации. Он напомнил, что оперативный штаб работает круглосуточно.

Ранее Сергей Меняйло сообщал, что на территории Северной Осетии объявлена угроза атаки БПЛА. В аэропорту Владикавказа и в Моздоке вводили план «Ковер».