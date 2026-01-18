Иранские СМИ сообщили о возобновлении доступа к интернету в стране

В Иране частично восстановлен доступ к интернету, сообщило иранское агентство Mehr. Международная служба мониторинга NetBlocks о возобновлении работы интернета не сообщала.

Как пишет Mehr, у жителей Ирана появилась возможность отправлять сообщения через местную платформе Rubika. Возобновлен ли доступ к международным сервисам, в публикации не указано. Fars News Agency добавило, что часть пользователей мобильных телефонов смогли отправить СМС.

По данным службы NetBlocks, с 8 января трафик интернета в Иране не превышает 2% от средних показателей. Там уточнили, что каких-либо признаков восстановления доступа к интернету нет.

Интернет и мобильную связь в Иране отключили во время масштабных протестов, которые начались в конце декабря из-за обвала национальной валюты и резкого роста цен. Участники акций требуют смены политического режима. 17 января Верховный лидер Ирана Али Хаменеи признал, что за три недели протестов погибли несколько тысяч человек. Reuters писало, что властям страны удалось подавить протесты.

