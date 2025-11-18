«Потенциал» достроит уфимскую улицу Рабкоров за 161 млн рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы (УСРДИС) со второй попытки нашло генподрядчика для реконструкции улицы Рабкоров. По данным портала госзакупок, контракт на завершение работ подписан с уфимской компанией «Потенциал», которая была единственной участницей конкурса.

Как сообщал «Ъ-Уфа», с лета 2021 года 752-метровый участок между улицами Степана Кувыкина до будущей развязки с Высотной улицей и улицей Академика Ураксина реконструировало АО «Башкиравтодор». Планировалось, что работы закончатся осенью 2023 года, затем сроки были перенесены на середину нынешнего года. Этим летом реконструкция застопорилась — у «Башкиравтодора» не оказалось финансов, кадров и материалов для продолжения реконструкции. На середину октября работы былы закончены на 75%.

Новый генподрядчик должен завершить ремонт до конца августа 2026 года. Стоимость контракта составила 161,6 млн руб., в этом году городской бюджет выделит 4,3 млн руб., бюджет Башкирии — 140,1 млн руб. На следующий год «Потенциал» получит за счет города 17,1 млн руб.

ООО «Компания "Потенциал"» зарегистрировано в 2006 году, основным видом деятельности является строительство зданий. Учредителями компании являются Татьяна Матросова (80% уставного капитала) и Вадим Давлетшин (20%). Основатель организации — депутат горсовета Уфы Эдуард Остапчук. Одним из основных заказчиков «Потенциала» является УСРДИС Уфы, с которым заключено девять контрактов на 1,1 млрд руб. По данным Rusprofile, в прошлом году выручка компании составила 3,5 млрд руб., чистая прибыль — 44,9 млн руб.