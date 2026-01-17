Трамп пригласил Эрдогана в Совет мира в Газе

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану присоединиться к Совету мира в секторе Газа. Об этом сообщил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.

Приглашение стать членом-основателем совета было направлено 16 января, написал господин Дуран в соцсети Х. Он не уточнил, согласился ли турецкий президент на предложение.

Аналогичное приглашение получил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Министр иностранных дел африканской страны Бадр Абделатти сообщил агентству MENA, что Египет изучает предложение.

Дональд Трамп также пригласил в Совет мира президента Аргентины Хавьера Милея. «Для нас большая честь разделить эту огромную ответственность»,— написал тот в соцсети Х.

Задача Совета мира — урегулирование конфликта между Израилем и палестинским движением «Хамас» в секторе Газа. На текущий момент в совет вошли семь человек, возглавил его президент США. Среди участников — госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

14 января Стив Уиткофф объявил о переходе ко второму этапу сделки между Израилем и «Хамасом». Он предполагает разоружение палестинского движения, начало работы технократической администрации и восстановление Газы.

