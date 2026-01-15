Газу толкают на путь мира

Вечером 14 января Вашингтон официально объявил о начале второго этапа урегулирования в секторе Газа. Он предусматривает переход к разоружению палестинских радикальных группировок, созданию технократической администрации и реконструкции сектора. Израиль неохотно согласился на новый этап мирного плана Дональда Трампа — там считают, что палестинцы выполнили не все условия, предусмотренные в рамках первого этапа. В частности, у них остается тело заложника, захваченного во время резни 7 октября 2023 года,— израильского полицейского Рана Гвили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Палестинцы в лагере беженцев в Газе

Фото: Jehad Alshrafi / AP Палестинцы в лагере беженцев в Газе

Фото: Jehad Alshrafi / AP

О том, что в секторе Газа начинается вторая фаза урегулирования, объявил в среду, 14 января, специальный посланник президента США Стив Уиткофф. По его словам, это «переход от прекращения огня к демилитаризации, технократическому управлению и реконструкции». «Второй этап предусматривает создание переходной технократической палестинской администрации в Газе — Национального комитета по управлению Газой (НКУГ) — и начало полной демилитаризации (палестинских группировок.— “Ъ”), а также реконструкции Газы»,— отметил господин Уиткофф в соцсети X. По его словам, США ожидают от радикального движения «Хамас» полного выполнения своих обязательств, включая немедленное возвращение последнего погибшего заложника. «Невыполнение этого требования повлечет за собой серьезные последствия»,— подчеркнул американский переговорщик.

В Газе по-прежнему остается тело Рана Гвили — полицейского, убитого 7 октября 2023 года. В среду премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху связался с семьей погибшего, чтобы заверить: возвращение его останков «является первоочередной задачей» и переход ко второму этапу урегулирования в Газе «не повлияет на усилия по возвращению Рана». «Премьер-министр Нетаньяху подчеркнул: правительство Израиля настаивает, чтобы информация, предоставленная посредникам, немедленно превратилась в эффективные действия на местах». «От “Хамаса” требуется выполнить условия соглашения»,— подчеркнули в канцелярии израильского премьера.

Израиль неохотно согласился на переход ко второй фазе урегулирования, подозревая, что останки Рана Гвили, которые находятся в зоне контроля «Палестинского исламского джихада», не возвращают сознательно.

Между тем проволочка с выдачей тела противоречит условиям первого этапа реализации мирного плана Трампа, которые вступили в силу 13 октября 2025 года и предполагали немедленное возвращение 20 живых узников и 28 тел погибших. Израильтяне опасаются, что и другие условия урегулирования могут быть на практике проигнорированы палестинскими группировками.

«Хамас» и другие формирования в секторе Газа публично одобрили переход ко второму этапу реализации мирного плана. «Мы поддерживаем усилия посредников в рамках формирования НКУГ, который будет осуществлять управление Газой на переходный период, и призываем обеспечить все условия для того, чтобы данный административный орган смог начать свою деятельность незамедлительно»,— говорится в совместном заявлении представителей «Хамаса» и других палестинских группировок, принятом по итогам их переговоров в Египте 14 января.

Американская сторона получила от «Хамаса» сигналы, что движение, некогда управлявшее сектором Газа, готово к разоружению.

«“Хамас” дает понять, что это произойдет. Мы верим, что это достижимо»,— пояснил американский источник. По его словам, план демилитаризации Газы уже полностью разработан администрацией Трампа. Он включает в себя уничтожение «террористической инфраструктуры» палестинских группировок в виде подземных тоннелей и мощностей по производству оружия; перемещение тяжелого вооружения «в место, где не будет возможности использовать его для нападений на Израиль» и создание полицейских сил Газы, которые будут действовать под руководством технократической администрации, отвечать за поддержание правопорядка и обладать монополией на владение оружием.

Что касается НКУГ, который должен взять на себя политическое управление, то его, как ожидается, возглавит Али Шаат — бывший заместитель министра транспорта Палестинской национальной администрации (ПНА).

Состав НКУГ — это преимущественно сторонники ПНА, конкурирующей с «Хамасом» силы.

«Мы тщательно проверили и отобрали кандидатов,— пояснил Axios американский чиновник.— Это был основательный поиск, чтобы найти подходящих людей. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь им добиться успеха».

Однако политический вес НКУГ, вероятно, будет невелик. Контролирующей его политической структурой должен стать Совет мира — международный контрольный орган, который намерен возглавить лично Дональд Трамп.

Еще одним элементом постконфликтного устройства Газы должен стать проект создания Международных стабилизационных сил (МСС) — обладающего мандатом ООН миротворческого контингента, который будет следить за ситуацией в тех районах сектора Газа, где пока находятся израильтяне. По словам американских официальных лиц, несколько стран уже выразили готовность предоставить свой контингент, но об окончательном составе МСС будет объявлено в течение ближайших двух недель.

Впрочем, источники издания Haaretz в израильских службах безопасности говорят, что пока Армия обороны Израиля, контролирующая 53% территории Газы, не намерена уходить со своих позиций. Не исключено, что объявление о начале второго этапа в урегулировании может оказаться только символическим шагом, не влияющим на обстановку «на земле».

Нил Кербелов