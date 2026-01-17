Верховный лидер Ирана обвинил Трампа в гибели участников протестов

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи возложил ответственность за гибель участников протестов на президента США Дональда Трампа. Цель Соединенных Штатов — «поглотить Иран», утверждает духовный лидер исламской республики.

«Мы считаем президента Соединенных Штатов виновным как из-за жертв, ущерба, так и из-за клеветы, которую он распространил против иранского народа»,— сказал Али Хаменеи во время выступления (видео опубликовано в его Telegram-канале).

Иранский народ «переломил хребет мятежа», заявил верховный лидер. Он добавил, что власти исламской республики «не оставят в покое внутренних и международных преступников, совершивших этот мятеж».

Протесты в Иране начались в конце декабря после обвала национальной валюты и резкого роста цен. Дональд Трамп несколько раз угрожал ударить по Ирану в случае убийства протестующих. 16 января он заявил, что решил отказаться от атаки, так как власти исламской республики не стали казнить участников акций.