Конгрессмен США рассказал о встрече c властями Дании и Гренландии в Копенгагене

Нынешняя риторика вокруг Гренландии вызывает обеспокоенность по всей Дании. Об этом после переговоров делегации США с датскими и гренландским властями в Копенгагене заявил американский сенатор Крис Кунс, передает агентство Associated Press.

Господин Кунс подчеркнул, что хочет способствовать деэскалации ситуации вокруг Гренландии в связи с высказываниями президента США Дональда Трампа о необходимости установить над ней контроль. «Я надеюсь, что народ Королевства Дания не откажется от своей веры в американский народ»,— сказал сенатор. США уважают Данию и НАТО «за все, что мы сделали вместе», сообщил он и добавил, что в настоящее время угроз безопасности для Гренландии нет.

Руководитель Командования объединенных арктических сил Дании в Гренландии Сорен Андерсен заявил в интервью AP, что Дания не ожидает нападения на Гренландию или какого-либо участника НАТО. Он напомнил, что европейские войска недавно перебросили в столицу острова Нуук для проведения учений по обороне. И хотя Белый дом не исключает возможности захвата Гренландии силой, цель учений состоит не в том, чтобы послать США сигнал, заявил господин Андерсен. Однако если Вашингтон все же попытается захватить Гренландию военным путем, то Дания должна будет дать отпор согласно законодательству, сказал он.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Вашингтон намерен установить контроль над Гренландией для обеспечения национальной безопасности. Власти Дании и Гренландии исключают возможность присоединения острова к США.

С 15 по 17 января Дания проводит в Гренландии учения «Арктическая стойкость». Сегодня два датских истребителя F-35 и французский самолет-заправщик MRTT совершили тренировочные полеты на юго-востоке Гренландии. В учениях также участвовали Германия и Великобритания.

