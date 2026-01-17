Самолеты Дании и Франции совершили тренировочные полеты над Гренландией

Два датских истребителя F-35 и французский самолет-заправщик MRTT совершили тренировочные полеты на юго-востоке Гренландии. Об этом сообщила пресс-служба датских Вооруженных сил.

«Целью миссии была отработка совместных операций с дозаправкой в воздухе, полетов на дальние расстояния и обеспечения безопасности в суровых арктических условиях»,— следует из пресс-релиза ВС Дании.

Маршрут пролегал от датской военной авиабазы Скридструп до деревни Кулусук на восточном побережье Гренландии. Французский самолет-заправщик вылетел с авиабазы на юге Франции и вернулся туда же после завершения тренировок. Во время учений в Северной Атлантике самолет пролетал над Фарерскими островами.

15 января президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что военнослужащие республики присоединятся к военным учениям Дании в Гренландии. Миссия должна завершиться сегодня. Она проводится в рамках операции «Арктическая стойкость», ее цель — разведка на острове и изучение возможностей по укреплению безопасности в регионе. В учениях также участвовала Германия.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Вашингтон намерен установить контроль над Гренландией для обеспечения национальной безопасности. Власти Дании и Гренландии исключают возможность присоединения острова к США.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Дания не хочет убираться».