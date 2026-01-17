Москалькова рассказала об условиях Украины для возвращения вывезенных курян

Власти Украины настаивают на неприемлемых для России условиях обмена 12 жителей Курской области, которые остаются в украинских Сумах. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова по итогам встречи с главой Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич в Женеве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Госпожа Москалькова подчеркнула, что украинские власти ставят «те условия, которые российская сторона выполнить не может» (цитата по ТАСС). Она напомнила, что согласно положениям Женевской конвенции, россиян должны вернуть домой «без каких-либо условий». Однако в Киеве хотят обменять их на «гражданских, которые находятся в России под следствием». Омбудсмен добавила, что этим людям в России предъявили «обвинение в совершении правонарушения или преступления против России».

По мнению Татьяны Москальковой, на территории Украины куряне находятся фактически в статусе заложников, так как у них нет документов и денег, чтобы выходить за пределы пункта временного размещения. В то же время граждане Украины, вывезенные в Белгородскую область из зон боевых действий, «могут свободно перемещаться, выходить с территории ... вернуться сюда или жить у родственников».

В октябре прошлого года МККК подтвердил российскому омбудсмену, что куряне на Украине обеспечены всем необходимым. Татьяна Москалькова выражала надежду на то, что сограждан удастся вернуть на родину до конца года.