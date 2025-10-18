МККК подтвердил Москальковой, что куряне на Украине обеспечены всем необходимым

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась с новым руководителем миссии Международного комитета Красного Креста (МККК) в России и Белоруссии. Тот рассказал ей о вывезенных в украинские Сумы жителях Курской области.

По словам российского омбудсмена, большая часть встречи была посвящена курянам. «Красный Крест сообщил, что они посещают наших курян, что все необходимое — еда, одежда и медикаменты — у них есть»,— рассказала ТАСС госпожа Москалькова.

2 октября Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «185 на 185». Минобороны РФ сообщило, что в Россию вернулись 20 гражданских лиц. Татьяна Москалькова сказала, что это были жители Курской области. По ее словам, на территории Украины остаются еще 13 курян.

Как жители курского приграничья пережили оккупацию — читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».