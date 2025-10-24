Москалькова: РФ надеется вернуть оставшихся на Украине курян до конца года

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила надежду, что оставшиеся на Украине 13 жителей Курской области будут возвращены в Россию до конца 2025 года.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Татьяна Москалькова

«Пока конкретной даты их возвращения нет. Обязательно, я надеюсь, что это будет в этом году. По крайне мере мы не получаем отрицательного ответа со стороны Украины»,— сказала омбудсмен журналистам (цитата по «РИА Новости»).

2 октября при обмене военнопленными с Украины в Россию вернулись 20 «гражданских лиц», сообщали в Минобороны. Позднее Татьяна Москалькова уточнила, что среди гражданских — 10 жителей Суджанского района и 10 человек, которых на Украине удерживали в спецучреждениях. Все ли они являются жителями Курской области — не сообщалось.

Полина Мотызлевская