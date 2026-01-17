В Чечне прокомментировали сообщения о крупном ДТП в Грозном

Боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев находится в ОАЭ, информация о его гибели в ДТП в Грозном не соответствует действительности. Об этом «РИА Новости» заявил президент бойцовского клуба «Ахмат» Мурад Бичуев.

«Просим не верить слухам и не распространять их», — добавил собеседник агентства.

Накануне вечером в соцсетях и СМИ появилась информация о крупном ДТП в чеченской столице. Утром 17 января «Лента.ру» со ссылкой на данные Flightradar24 сообщила, что в Грозный прилетал самолет Ан-148-100ЕМ, который используется МЧС. По данным сервиса, борт вскоре вылетел в Москву и приземлился во Внуково в 01:10 мск.