Следователи разбираются в обстоятельствах пожара в придорожной столовой на Ставрополье

Следователи устанавливают обстоятельства пожара в придорожной столовой в Кочубеевском округе Ставропольского края. В результате ЧП пострадали восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). В рамках следствия назначены судебные экспертизы.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», пожар в столовой «Айшат» на автодороге ФАД «Кавказ» случился днем 17 января. Возгорание произошло из-за разгерметизации газового баллона. Пожар локализовали на площади 150 кв.м.

Мария Хоперская