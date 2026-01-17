При пожаре в столовой «Айшат» на Ставрополье пострадали восемь человек

В Кочубеевском округе Ставропольского края при пожаре в придорожной столовой пострадали восемь человек. ЧП случилось днем 17 января в столовой «Айшат» на автодороге ФАД «Кавказ», сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

На месте работают 31 человек и 12 спецмашин. Пожар удалось локализовать на площади 150 кв.м. Причиной ЧП стала разгерметизация газового баллона.

В результате случившегося пострадали восемь человек, в том числе трое детей. Их госпитализировали.

Мария Хоперская