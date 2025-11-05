Трамп повторно выдвинул миллиардера Айзекмана на пост главы NASA

Президент США Дональд Трамп повторно предложил кандидатуру бизнесмена и астронавта-любителя Джареда Айзекмана на должность директора NASA. Соответствующее заявление он опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

Джаред Айзекман

Фото: Ken Cedeno / File Photo / Reuters Джаред Айзекман

Господин Трамп отметил «страсть Айзекмана к космосу» и его опыт участия в коммерческой миссии Polaris Dawn, где миллиардер совершил выход в открытый космос. Американский лидер также поблагодарил исполняющего обязанности главы NASA Шона Даффи за работу.

Это уже вторая попытка Дональда Трампа назначить Джареда Айзекмана главой космического агентства. В апреле 2025 года кандидатура была одобрена комитетом Сената, но в конце мая президент США неожиданно отозвал ее.

Джаред Айзекман, сотрудничающий со SpaceX, считается приближенным Илона Маска, чьи отношения с Дональдом Трампом были напряженными, но к осени нормализовались. В конце октября президент США заявил, что у него хорошие отношения с Маском, несмотря на произошедшую ранее ссору.