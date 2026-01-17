Умер предшественник митрополита Тихона в Крыму Лазарь

Бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщила Крымская митрополия. Смерть священнослужителя наступила утром 17 января.

Прощание будет проходить 17 и 18 января в нижнем храме кафедрального Александро-Невского собора, 19 января — в верхнем храме собора. Там же во второй половине дня пройдет отпевание.

Лазарь (Ростислав Швец) с 1980 года служил в Центральной и Южной Америке как епископ (позже — архиепископ) Аргентинский и Южноамериканский. В 1985 году временно управлял Ивано-Франковской епархией. В 1989 году был назначен архиепископом Тернопольским и Кременецким, годом позже баллотировался в Верховную раду Украины. В 1991-м был назначен архиепископом Одесским и Херсонским, летом 1992-го стал митрополитом Симферопольским и Крымским. Лазарь возглавлял Крымскую кафедру до 2023 года, когда вместо него назначили митрополита Псковского и Порховского Тихона (Георгий Шевкунов).