Митрополита Тихона назначили главой Крымской митрополии

Священный Синод Русской православной церкви назначил митрополита Псковского и Порховского Тихона (в миру — Георгий Шевкунов) главой Крымской митрополии, сообщили на сайте Московского патриархата. Заседание прошло 11 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Распоряжением органа управления РПЦ митрополита Тихона освободили от управления Псковской митрополией. Его также освободили от должности священноархимандрита и игумена Успенского Псково-Печерского монастыря в Печорах Псковской области и от должности священноархимандрита Благовещенского Никандровского монастыря в селе Любовец Псковской области.

Действующего митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря отправили на покой с выражением ему благодарности за понесенные в течение 43 лет архипастырские труды. Место его пребывания оставили ему на усмотрение, а материальное содержание бывшего митрополита будет обеспечивать Симферопольское епархиальное управление.

Главой Псковской митрополии назначен епископ Юрьевский Арсений, освобожденный от должности викария Новгородской епархии и наместника Свято-Юрьевского монастыря в Великом Новгороде. Епископа Арсения также назначили священноархимандритом и игуменом Успенского Псково-Печерского монастыря и священноархимандритом Благовещенского Никандровского монастыря.

Митрополит Тихон был назначен епископом Псковским и Порховским 14 мая 2018 года. 17 мая того же года патриарх Кирилл возвел его в сан митрополита.

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