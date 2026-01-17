Столтенберг не исключил выход США из НАТО

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил, что США покинут альянс. В декабре 2025 года в Конгресс Соединенных Штатов внесли законопроект о выходе из НАТО. 8271387

«Ничто не является незыблемым, все может измениться. Я не могу обещать, что США останутся в НАТО»,— сказал господин Столтенберг в интервью журналу Der Spiegel. Он добавил, что альянс должен работать над своим сохранением вне зависимости от того, останутся ли США его членом.

В своей книге «На моем дежурстве: как я руководил НАТО во время войны» Йенс Столтенберг писал, что летом 2018 года Дональд Трамп на закрытой встрече в Брюсселе грозил выходом США из НАТО. Позднее господин Столтенберг говорил об опасениях того, что выход Соединенных Штатов мог привести к распаду альянса.