Столтенберг рассказал, что боялся распада НАТО из-за угрозы выхода США

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что опасался распада альянса из-за угроз президента США Дональда Трампа вывести страну из состава блока.

«На саммите НАТО в 2018 году, где президент Трамп фактически заявил о том, что рассматривает возможность выхода из альянса, я был обеспокоен тем, что стану генеральным секретарем, который станет свидетелем конца НАТО»,— заявил господин Столтенберг в интервью британской газете The Sunday Times.

Однако вскоре стороны смогли найти компромисс, отметил Йенс Столтенберг. По его словам, европейские союзники смогли активизировать совместные усилия, что помогло альянcу «сохранить единство». Большинство стран-участниц НАТО теперь «платят гораздо больше, чем несколько лет назад», и альянс планирует увеличить расходы на оборону, добавил экс-генсек.

В мемуарах «На моем дежурстве: как я руководил НАТО во время войны» Йенс Столтенберг рассказал, что летом 2018 года Дональд Трамп на закрытой встрече в Брюсселе пригрозил выходом США из альянса. Господин Трамп заявлял, что Соединенные Штаты покрывают до 90% бюджета блока и могут обойтись без НАТО. После высказываний американского президента европейские страны согласились увеличить военные расходы до 2% ВВП. Позднее, вернувшись в Белый дом, Трамп добился от альянса планов по росту этих затрат до 5% ВВП к 2035 году.

