Пятеро пострадавших при взрыве в центре МВД в Коми остаются в тяжелом состоянии

В больницах остаются 18 пострадавших при взрыве в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре. Из них четверо находятся в крайне тяжелом состоянии, пятеро — в тяжелом, трое — в состоянии средней тяжести, сообщил Минздрав Коми.

В ведомстве рассказали, что в числе пострадавших — 12 мужчин и 6 женщин. За каждым из них ведется круглосуточное медицинское наблюдение. Шестеро пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии, они лечатся в терапевтическом отделении медсанчасти МВД, приводит ТАСС данные Минздрава.

Взрыв произошел 15 января. В правительстве Коми говорили, что в учебном центре взорвалась светошумовая граната. Из здания эвакуировали 200 человек из-за сильного задымления. СКР возбудил дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Подробнее об инциденте — в материале «Ъ» «Взрыв помешал учебе».