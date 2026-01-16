Авансы поют романсы

Сбербанк выиграл в первой инстанции иск к ярославскому фонду капремонта о возврате выплаченной банковской гарантии по договору подряда. Почти 18 млн руб. банк заплатил фонду за неисполненные обязательства ООО «Спец строй». Подрядчик исчез, получив многомилионный аванс. Как выяснилось в судах, фонд не имел права заключать договор с компанией без опыта и компетентных сотрудников. В суде прозвучало мнение и об аффилированности фирмы с директором фонда Романом Гайнутдиновым, который впоследствии был осужден за хищения средств фонда.

В декабре 2025 года ПАО «Сбербанк России» взыскало с Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области 17,9 млн руб., ранее выплаченных по гарантии за действия подрядчика, не исполнившего свои обязательства. Решение вынес Арбитражный суд Ярославской области, в том числе на основании решения Арбитражного суда Московской области.

Как следует из решений и данных портала госзакупок, 20 декабря 2022 года фонд капремонта заключил договор с зарегистрированным в Балашихе ООО «Спец строй» на выполнение работ по ремонту крыш 12 многоквартирных домов в Переславле-Залесском и системы водоотведения в доме на улице Губкина в Ярославле на сумму 59 млн 927 тыс. руб. Работы финансировались за счет средств собственников, накапливающих деньги на счете регионального оператора. Договор со «Спец строем» был заключен как с единственным поставщиком. Как следует из данных «СПАРК Интерфакс», это был единственный госконтракт ООО. При заключении подрядчик представил банковскую гарантию, выданную ПАО «Сбербанк» на сумму не более 17 млн 978 тыс. руб.

3 и 6 февраля 2023 года фонд капремонта выплатил подрядчику аванс на сумму 17 млн 978 тыс. руб. Однако к выполнению работ «Спец строй» не приступил.

Уже в мае 2023 года фонд принял решение расторгнуть договор в одностороннем порядке. А в июне в Арбитражный суд Московской области поступило заявление другой компании о признании «Спец строя» банкротом. Впоследствие оно было удовлетворено.

Требование заказчика о возврате аванса и уплате штрафа подрядчик оставил без ответа. В связи с этим фонд потребовал от Сбербанка заплатить гарантию по договору. Банк выполнил требования, перечислив в фонд максимальную сумму — 17,9 млн руб.

Кроме того, фонд направил в Арбитражный суд Ярославской области иск о взыскании 5,9 млн руб. (10% от суммы договора) с самого «Спец строя» и в субсидиарном порядке с саморегулируемой организации «Национальный альянс строителей», в которую входила компания. Согласно закону, СРО несут ответстветственность за неисполнение обязательств своих членов. Для этого создается компенсационный фонд, куда члены СРО делают взносы. По Градостроительному кодексу компании, которые занимаются проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, должны входить в СРО, в которых есть компенсационный фонд.

«Национальный альянс строителей» не согласился с требованием ярославского фонда капремонта и подал иск в Арбитражный суд Московской области с требованием признать договор подряда о ремонте домов в Переславле-Залесском и Ярославле недействительной сделкой.

В обосновании своей позиции саморегулируемая организация указала, что при заключении договора и заказчик, и подрядчик нарушили закон. В частности, подрядчик для работы по подобным договорам должен был заплатить взнос в компенсационный фонд СРО, но не сделал этого.

«ООО "Спец строй" не вносило денежных средств в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации Ассоциация содействия строительным организациям "Национальный альянс строителей", что исключало возможность заключения договора от 20.12.2022 № 28смр/2022 между ответчиками»,— говорится в решении арбитража Московской области.

Проверить факт уплаты такого взноса, и, как следствие, гарантий СРО перед заказчиком, должен был фонд капремонта, полагал истец. Также он указал на то, что «Спец строй» не соответствовал и другим требованиям, предъявляемым к подрядчикам. Директор компании не имел профильного высшего образования, а у самого ООО нет и не было специалистов на постоянной основе, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов.

«Такие обстоятельства обязывали Региональный фонд отказать в заключении договора с ООО "Спец строй", ответчик не сделал этого, а заключил договор»,— приводится позиция «Национального альянса строителей» в решении суда.

Также, по мнению ассоциации, фонд не должен был заключать договор с единственным поставщиком, так как это привело к обходу конкурентных процедур. Истец потребовал признать заключенный, а затем расторгнутый договор ничтожной сделкой.

Фонд капремонта возражал против удовлетворения иска, указав, что у него есть выписка об участии подрядчика в саморегулируемой организации. Однако оригинал или заверенную копию в суд ответчик представить не смог. Суд указал, что данные об ответственности подрядчика ярославский фонд мог просто найти в интернете.

«Данные из Единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах в режиме открытого доступа опубликованы в сети Интернет на официальном сайте НОСТРОИ. Согласно таким данным ООО "Спец строй" не вносило денежных средств в компенсационный фонд саморегулируемой организации»,— указал в своем решении Арбитражный суд Московской области.

Ассоциация представила в суд заявление директора «Спец строя» при вступлении в СРО, в котором говорится, что ООО не планирует принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов. Кроме того, договор предусматривал и проектные работы, на которые подрядчик не имел соответствующего права. Нашел суд и другие нарушения.

«Договор не содержит конкретных сведений о существенных условиях договора подряда: предмете договора и о начале производства работ по капитальному ремонту. Из договора невозможно установить виды и объем работ, которые должен выполнить подрядчик. Проектно-сметная документация по договору Региональным фондом подрядчику не передавалась, график производства работ не составлялся. Иного ответчик не доказал»,— говорится в решении Арбитражного суда Московской области.

В июле 2024 года суд удовлетворил иск «Национального альянса строителей» и признал договор между ярославским фондом капремонта и «Спец строем» ничтожной сделкой. Фонд не стал оспаривать это решение.

В апреле 2025 года в Арбитражный суд Ярославской области обратилось ПАО «Сбербанк». Банк потребовал у фонда вернуть выплаченные по гарантии деньги, так как сделка была признана ничтожной.

Банк посчитал, что выплаченные 17,9 млн руб. являются необоснованным обогащением фонда капремонта. Взыскать деньги со «Спец строя» банк не смог — в марте 2024 года компанию признали банкротом, требования банка вошли лишь в третью очередь реестра кредиторов. Да и имущества никакого у недобросовестного подрядчика не было. Ярославский фонд капремонта вновь не согласился с иском.

«Ответчик отметил, что банк является профессиональным участником рынка банковский операций, у банка отсутствует императивная обязанность по выдаче гарантий любому обратившемуся к нему лицу, и он вправе при наличии сомнений в платежеспособности принципала отказать в выдаче гарантии»,— приводится позиция фонда в решении Арбитражного суда Ярославской области.

Однако у банка нашлись и другие аргументы в пользу незаконности заключенного договора. Истец заявил, что ООО «Спец строй» было аффилированно с фондом капремонта, который во время описываемых событий возглавлял Роман Гайнутдинов.

В частности, по мнению истца, подрядчик «получал финансирование от связанных с директором фонда юридических лиц», которые «были единственными контрагентами/кредиторами ООО "Спец строй"». Речь идет о компаниях, в которых Роман Гайнутдинов ранее был учредителем и директором. Оценку этой информации суд в своем решении давать не стал.

Арбитражный суд Ярославской области повторил выводы суда Московской области о невозможности заключения договора со «Спец строем». Требования банковской гарантии по такому договору суд признал необоснованными. Иск «Сбербанка» к Региональному фонду содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области был удовлетворен в декабре 2025 года. Если решение суда ступит в законную силу, фонд должен будет вернуть банку 17,9 млн руб.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2025 году экс-директор фонда Роман Гайнутдинов был приговорен к семи годам лишения свободы за присвоение средств фонда через подконтрольных ему подрядчиков и их контрагентов. Конкретные компании, участвовавшие в незаконных схемах, правоохранительными органами не назывались, сам приговор пока не опубликован.

Антон Голицын