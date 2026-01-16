Сын свергнутого шаха Ирана предрек падение исламской республики

Исламская республика падет, заявил наследник шахской династии Ирана принц Реза Пехлеви. Он призвал международное сообщество усилить давление на правительство страны, чтобы помочь участникам протестов свергнуть власть.

«Мы будем бороться до победы»,— сказал Реза Пехлеви на пресс-конференции в Вашингтоне (трансляция велась на его YouTube-канале). Он пообещал вернуться в Иран, но не уточнил сроков. Реза Пехлеви выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп поддержит иранский народ.

Реза Пехлеви — сын иранского шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, свергнутого в 1979 году во время исламской революции. Тогда 19-летний Реза Пехлеви учился в США на военного летчика. Там он живет до сих пор. Господин Пехлеви сообщил, что уже разработал план перехода власти в Иране.

Протесты в Иране начались в конце декабря после обвала национальной валюты и резкого роста цен, участники акций требуют смены политического режима. Дональд Трамп несколько раз угрожал ударить по Ирану в ответ на убийство протестующих.

Подробнее — в материале «Ъ» «Иранским протестам подыскивают лидера».