Трамп пригрозил пошлинами выступающим против планов США на Гренландию странам

Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести пошлины в отношении товаров из стран, которые выступают против планов американской стороны по присоединению Гренландии.

«Я могу ввести пошлины в отношении стран, если они не согласятся относительно Гренландии»,— заявил господин Трамп во время круглого стола по вопросам здравоохранения (трансляция ведется на YouTube-канале Белого дома). Американский президент также назвал себя «королем пошлин».

В январе господин Трамп заявлял, что США необходимо установить контроль над Гренландией для обеспечения национальной безопасности, в том числе для создания оборонного проекта «Золотой купол». Как сообщало Politico, американский президент планирует присоединить Гренландию путем референдума.