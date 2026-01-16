Трамп пригрозил пошлинами выступающим против планов США на Гренландию странам
Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести пошлины в отношении товаров из стран, которые выступают против планов американской стороны по присоединению Гренландии.
Фото: Nathan Howard / Reuters
«Я могу ввести пошлины в отношении стран, если они не согласятся относительно Гренландии»,— заявил господин Трамп во время круглого стола по вопросам здравоохранения (трансляция ведется на YouTube-канале Белого дома). Американский президент также назвал себя «королем пошлин».
В январе господин Трамп заявлял, что США необходимо установить контроль над Гренландией для обеспечения национальной безопасности, в том числе для создания оборонного проекта «Золотой купол». Как сообщало Politico, американский президент планирует присоединить Гренландию путем референдума.