Politico: Трамп хочет присоединить Гренландию к США путем референдума

Президент США Дональд Трамп и его ближайшие советники склоняются к тому, чтобы присоединить Гренландию к Соединенным Штатам путем референдума. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на два источника. Другие СМИ сообщали, что рассматривается вариант и покупки острова.

Как отмечает Politico, последние заявления Дональда Трампа о возможном применении силы для присоединения Гренландии ставят под сомнение перспективы референдума.

Неназванный чиновник Белого дома сообщил NBC News, что госсекретарю США Марко Рубио поручили подготовить официальное предложение о покупке Гренландии. Ученые и бывшие американские чиновники по запросу Дональда Трампа оценили стоимость острова в $700 млрд.

14 января Дональд Трамп заявил, что США защитят Гренландию от влияния России и Китая и объяснял необходимость присоединения острова национальной безопасностью. При этом Дания и власти Гренландии исключали такую возможность. Сегодня их представители проводят закрытую встречу в Белом доме с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

