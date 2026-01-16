Лавров обсудил с главой МИДа Омана ситуацию вокруг Ирана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИДа Омана Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди. Главной темой беседы стала «искусственно нагнетаемая извне серьезная эскалация напряженности вокруг Ирана», сообщила пресс-служба МИДа России.

Главы МИДов обеспокоены, что ситуация в Иране может перерасти в широкомасштабный региональный конфликт. Сергей Лавров и Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди призвали не допустить такой сценарий. «Указали на необходимость прекращения любого вмешательства во внутренние дела суверенных государств, что является грубым нарушением основополагающих норм и принципов Устава ООН»,— следует из пресс-релиза российского МИДа.

Министры также обсудили ситуацию в Йемене, где в декабре сепаратистская организация «Южный переходный совет» заявила о взятии под контроль восьми провинций. Позже ЮПС объявил о роспуске организации «для сохранения мира и безопасности на юге и в соседних странах». Господин Лавров и его оманский коллега считают важным запустить диалог с Йеменом под эгидой ООН с участием заинтересованных стран.

Стороны затронули развитие двусторонних отношений на основе договоренностей, достигнутых президентом России Владимиром Путиным и султаном Омана Хайсамом бен Тарек Аль Саидом в апреле.

С конца декабря в Иране продолжаются протесты, вызванные обвалом национальной валюты и резким ростом цен. Президент США Дональд Трамп несколько раз заявлял о том, что США вмешаются в ситуацию, если власти исламской республики будут убивать демонстрантов.

Подробнее о ситуации в исламской республике — в материале «Ъ» «Иранским протестам подыскивают лидера».