Южный переходный совет Йемена объявил о самороспуске

Южный переходный совет (ЮПС) Йемена, выступавший за отделение южных провинций страны, объявил о роспуске. Свою деятельность прекратили все его структуры как в стране, так и за рубежом. Заявление зачитали после заседания Президиума переходного совета в Эр-Рияде, передает «Аль-Масира».

Генеральный секретарь ЮПС Абдулрахман Джалал ас-Субайхи пояснил, что роспуск совета был предпринят для сохранения мира и безопасности на юге и в соседних странах, передает Al Jazeera. В заявлении отмечается, что совет намерен добиться «справедливой цели Юга» через подготовку и проведение конференции южных сил под покровительством Саудовской Аравии.

Во время заседания стороны также обсудили события в провинциях Хадрамаута и Эль-Махры, которые сепаратисты из ЮПС заняли в конце ноября. В заявлении совета отмечается, что ЮПС не участвовал в планировании военной операции в этих районах. Руководство совета сообщило, что организация была создана для защиты интересов южных народов Йемена, а не для «захвата власти».

Южный переходный совет контролирует большую часть южных районов Йемена при поддержке ОАЭ с 2019 года. В начале декабря 2025 года ЮПС заявила о взятии восьми провинций, в том числе Хадрамаут и Эль-Махра. 2 января губернатор провинции Хадрамаут Салем аль-Ханбаши объявил о начале операции с целью передать правительственным силам военные лагеря, находящиеся под контролем ЮПС.

Сепаратисты, в свою очередь, сообщили о начале переходного периода для провозглашения независимого государства Южная Аравия со столицей в Адене в границах Народной Демократической Республики Йемен. Вечером 3 января правительственные силы заявили о восстановлении контроля над провинциями Хадрамаут и Эль-Махра.

