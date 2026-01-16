Биржевые цены на газ в Европе впервые с лета превысили $450 за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе поднялись выше $450 за тысячу кубометров, следует из данных торгов на бирже ICE.

Февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего европейского газового хаба в Нидерландах) открыли торги около 10:00 мск на уровне $411,8 за тыс. куб. м (+3,4%). К 17:30 мск котировки выросли до $449,5 (+12,8%), а минутами ранее достигали $450,5 (+13,1%). Динамика рассчитывается от цены предыдущего торгового дня — $398,4.

Вчера цены на газ в Европе впервые с октября 2025 года превысили отметку $400 за тыс. куб. м, прибавив 4,5%.