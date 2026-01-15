Цены на газ в Европе выросли до $400 впервые с октября

Биржевые цены на газ в Европе впервые с октября 2025 года превысили $400 за 1 тыс. куб. м, увеличившись на 4,5%. Это следует из данных лондонской биржи ICE.

Февральские фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе виртуального газового хаба в Нидерландах (TTF) к 10:00 мск выросли до $388,6 за 1 тыс. куб. м (+1,4%). К 13:02 мск стоимость фьючерсов поднялась до $400,6 за 1 тыс. куб. м (+4,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, когда цена за 1 тыс. куб. м газа составляла $383,3.

Последний раз биржевые цены на газ превышали $400 за 1 тыс. куб. м в начале октября 2025 года. Средняя стоимость фьючерсов на газ на европейской бирже в прошлом году составила более $420. Этот показатель на 9% больше, чем в 2024 году.