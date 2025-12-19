Тарифы на тепло вырастут на 8,5% в Воронежской области в 2026 году

Министерство тарифного регулирования Воронежской области установило тарифы для теплоснабжающих организаций. Рост тарифов в 2026 году в среднем оценивается в 8,5%, сообщили в ведомстве 19 декабря.

Плату за услуги ЖКХ в следующем году будут пересматривать дважды — с 1 января (в связи с ростом НДС до 22%) и с 1 октября. Как сообщал «Ъ»-Черноземье, в Воронеже сразу после Нового года для части абонентов «РИР Энерго» тариф на теплоснабжение снизится в связи с неполным исполнением мероприятий инвестиционной программы. Осенью вновь запланировано его увеличение. Речь идет о снабжении от ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, котельных на улицах Пеше-Стрелецкой, 84, Софьи Перовской, 7, Курчатова, 24б и Ломоносова, 116.

Для остальных абонентов «РИР Энерго» в областном центре тарифы вырастут следующим образом:

от источника теплоснабжения Волгоградская, 39 — на 1,67% с 1 января (до 2 945,49 руб./Гкал) и на 9,9% с 1 октября (до 3 237,04 руб./Гкал);

от источника теплоснабжения Дачный проспект, 162 — на 1,67% с 1 января (до 3 870,11 руб./Гкал) и на 11,53% с 1 октября (до 4 316,25 руб./Гкал);

от всех остальных источников теплоснабжения — на 1,67% с 1 января (до 3 693,66 руб./Гкал) и на 8,24% с 1 октября (до 3 998,04 руб./Гкал).

«В этом году мы приняли тарифы не только с ростом, но и со снижением показателей. Решение было принято на основании представленных в министерство тарифных заявок, которые внимательно изучали эксперты»,— прокомментировала министр тарифного регулирования Воронежской области Людмила Шелякина.

«Ъ-Черноземье» на этой неделе сообщил, что в 2026 году плата за жилищно-коммунальные услуги в Воронежской области, как и по всей стране, с 1 января в среднем вырастет на 1,7%, а с 1 октября в Воронеже запланировано дальнейшее повышение платы на 15,5%. Соответствующий указ губернатора Александра Гусева уже подписан и опубликован на портале органов власти региона.

Денис Данилов