Представитель Euroclear: споры с ЦБ должны были рассматриваться в Бельгии

Представитель Euroclear в суде Максим Кульков рассказал РБК, что бельгийский депозитарий требует прекратить дело по иску Центрального банка (ЦБ) РФ на 18 трлн руб. в российском арбитраже из-за наличия «юридической оговорки». По его словам, споры Euroclear и ЦБ должны были проводиться в Бельгии.

«Произошел спор, между сторонами была оговорка, что все споры рассматриваются в определенных судах. Заседание там не идет. Вот это основание для оставления дела без рассмотрения»,— рассказал господин Кульков. Как он утверждает, изначально стороны выбрали Третейский и Арбитражный суды в столице Бельгии — Брюсселе.

Около €180 млрд из €300 млрд замороженных странами Евросоюза и G7 российских активов из-за военного конфликта на территории Украины находятся в Euroclear. В декабре 2025 года ЦБ подал иск к бельгийскому депозитарию в Арбитражный суд Москвы на сумму 18,17 трлн руб.

16 января Арбитражный суд Москвы приступил к рассмотрению иска ЦБ к Euroclear. В ходе первого заседания суд удовлетворил ходатайство истца о рассмотрении дела в закрытом режиме, поскольку представители Банка России утверждали, что материалы дела содержат информацию, которая квалифицируется как банковская тайна.