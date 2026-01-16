Дональд Трамп потренировался на кошках

Традиционный прием в Белом доме команды-обладателя Кубка Стэнли вполне ожидаемо превратился в очередную площадку для политического стендапа Дональда Трампа. Общаясь с гостями из команды «Флорида Пантерс», в прошедшем сезоне вновь завоевавшей главный трофей Национальной хоккейной лиги, президент США коснулся тем «конкуренции» с Канадой и военной операции в Венесуэле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп с обладателями Кубка Стэнли из «Флорида Пантерс»

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Президент США Дональд Трамп с обладателями Кубка Стэнли из «Флорида Пантерс»

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

15 января Дональд Трамп вновь принял в Белом доме игроков, тренеров, менеджеров и персонал «Флорида Пантерс» — самой успешной в нынешнем десятилетии команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Появившись в их окружении, президент США проследовал к микрофону. «Что за команда! Что за работа!» — начал Дональд Трамп.

«Я смотрел некоторые игры — и эти парни знают, как побеждать. Прямо как мы! На прошлой неделе у нас тоже была победа! Она была хирургически точной, буквально как их победа»,— восхитился он то ли спортсменами, то ли самим собой и своей венесуэльской операцией.

«Президентский кубок (он вручается лучшей команде регулярного чемпионата.— “Ъ”) в 2022 году, три подряд выхода в финал Кубка Стэнли...» — зачитывал глава государства перечень свежих достижений «Флориды» и вдруг споткнулся на проигранном финале трехлетней давности против «Вегас Голден Найтс». «Что за чертовщина там случилась? Вы и его должны были выиграть! — воскликнул он, но тут же похвалил хоккеистов за то, что они “смогли совершить камбэк”.— Камбэки вообще чудесная штука». Зал, считавший прозрачный намек Дональда Трампа, разразился хохотом.

Затем хозяин Белого дома пошел по персоналиям. «Фантастический» генеральный менеджер «Пантерс» Билл Зито. «Один из величайших тренеров в истории НХЛ» Пол Морис. Глава лиги Гэри Беттмен. Генеральный прокурор США Пэм Бонди. Министр внутренних дел Даг Бёргам, министр транспорта Шон Даффи, министр энергетики Крис Райт. Упомянув, что США «добывают больше нефти, чем любая страна в истории», погрузив присутствующих в нюансы ценообразования в отрасли и поприветствовав других высокопоставленных гостей, Дональд Трамп вернулся к достижениям «Флориды».

Однако статистические рекорды, установленные командой во время похода за вторым подряд кубком, явно будоражили его куда меньше, чем международная повестка.

«Вы не дали Канаде подобраться к Кубку Стэнли 32-й год подряд»,— объявил президент. «У нас небольшое соревнование с канадцами,— пояснил он.— Они отличные люди, впрочем! Отличные люди! У нас дела лучше, чем у Канады, но все хорошо. Мы хотим, чтобы и у них все было хорошо».

В том числе, видимо, у обладателя Conn Smythe Trophy (приза самому ценному игроку play-off) Сэма Беннета, уроженца провинции Онтарио, одного из 11 канадцев, принесших «Флориде» трофей в 2025 году. Он стал первым из игроков, отмеченных Дональдом Трампом.

Вторым был уроженец Ванкувера Сэм Райнхарт, отметившийся в финальной серии редчайшим достижением, забросив четыре шайбы в одной игре. «Я знаю, что такое хет-трик, а как называют четыре гола? — спросил Трамп и тут же ответил на свой вопрос.— Никак, потому что никто никогда столько не забивает!»

Третьим стал уроженец Новокузнецка Сергей Бобровский, один из двух россиян (другой — защитник Дмитрий Куликов) в чемпионском составе «Пантерс». «Легендарный вратарь Сергей Бобровский, также известный как ‘‘Боб’’»,— поприветствовал его господин Трамп. Он подчеркнул, что голкипер завершил три встречи play-off без пропущенных шайб и в общем «играл феноменально».

Выделив еще канадского защитника Аарона Экблада и капитана команды, финского форварда Александра Баркова, американский лидер вернулся к более привычному жанру. «Красивые молодые люди! Ненавижу их! Никому бы не понравилось стоять и чувствовать всю эту силу за своей спиной,— шутил он.— Но у меня тоже есть сила, она называется “армия США”. Мне без разницы…»

Когда очередь дошла до чествования игроков—сограждан президента, он напомнил присутствующим об ожидающих страну больших спортивных праздниках: чемпионате мира по футболу, который Штаты вместе с Канадой и Мексикой примут грядущим летом, Олимпийских играх 2028 года, право проводить которые досталось Лос-Анджелесу. «Вообще, после украденных выборов я был очень зол… Потом я осознал, что если выиграю в следующий раз, то попаду на Олимпиаду, чемпионат мира и 250-летие независимости».

В конце церемонии Дональд Трамп получил от хоккеистов несколько подарков: два чемпионских перстня (за каждый из двух прошедших сезонов), игровой свитер со своей фамилией и номером 47, а также золотую клюшку. Вручая ее, форвард Мэттью Ткачак сказал изумившемуся весу клюшки президенту, что ею «хорошо бить по ногам». Президент оценил шутку и повторил ее, чтобы услышали все.

Роман Левищев