Ярославцы стали быстрее оплачивать штрафы ГАИ

В Ярославской области в 2025 году на исполнении у судебных приставов находилось 161,1 тыс. исполнительных производств о взыскании штрафов ГАИ. Это на 40 тыс. меньше, чем в 2024 году, сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФССП по Ярославской области Фото: УФССП по Ярославской области

Снизилась и общая сумма, взысканная с нарушителей, — с 88,8 млн руб. в 2024 году до 84,8 млн руб. в 2025 году.

«Для взыскания неоплаченных штрафов сотрудники отделений судебных приставов применяли полный комплекс мер принудительного исполнения, в том числе арест расчетных счетов, автотранспорта должников и взыскание исполнительского сбора»,— рассказали в пресс-службе.

По действующему законодательству водитель обязан оплатить штраф в течение 60 дней с момента вступления постановления в силу. Дополнительно предоставляется 10 дней на обжалование решения. При неуплате в установленный срок ГИБДД направляет документы судебным приставам для принудительного взыскания.

Алла Чижова