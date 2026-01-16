ШОС обеспокоена ситуацией в Иране

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) выступает против вмешательства во внутренние дела Ирана, заявили в пресс-службе организации. В ШОС призвали к мирному урегулированию сложившейся в стране ситуации с протестами из-за обвала национальной валюты и резкого роста цен в Иране.

«ШОС придерживается принципов уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности государств, неприменения силы или угрозы силой в международных отношениях»,— следует из заявления организации. В пресс-службе организации также выразили соболезнования мирным жителям Ирана и правительству Исламской Республики.

Как считают в ШОС, односторонние санкционные меры оказали негативное воздействие на экономическую стабильность государства. По мнению организации, санкции ухудшили условия жизни людей и ограничили иранскому правительству возможность социально-экономического развития страны.

В конце декабря прошлого года в Иране начались митинги из-за обвала национальной валюты и резкого роста цен. Протестующие требуют смены политического режима. По оценкам правозащитной организации HRANA, в результате беспорядков погибли 2677 человек. Среди них — 2,5 тыс. участников протестов и более 150 сотрудников сил безопасности.

Президент США Дональд Трамп несколько раз заявлял, что американское правительство вмешается в ситуацию, если власти Ирана будут убивать протестующих. 14 января господин Трамп заявил, что гибель протестующих прекратилась. При этом Дональд Трамп не уточнил, означает ли это отказ от возможного начала боевых действий в Иране.