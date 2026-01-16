Суд избрал Тимошенко меру пресечения в виде залога в 33 млн гривен

Суд Украины избрал главе партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога в размере более 33 млн гривен (около 61 млн руб.), сообщает издание «Суспильне».

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ Юлия Тимошенко

Инстанция запретила Юлии Тимошенко выезжать за пределы Киевской области без разрешения следователя и общаться с некоторыми депутатами. Сторона защиты главы партии «Батьковщина» сообщила, что суд не потребовал от депутата носить электронный браслет, как запрашивал прокурор.

14 января Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало запись предполагаемого разговора Юлии Тимошенко с депутатом Рады, в котором обсуждается оплата за голосование. Госпожу Тимошенко обвиняют в подкупе парламентариев для поддержки при голосовании за законопроекты. Депутат отвергла обвинения.

