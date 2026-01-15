Обыски в офисах Юлии Тимошенко, которую считают одним из главных политических соперников президента Владимира Зеленского, вызвали оживленную реакцию многих международных СМИ. Обозреватели отмечают, что обыски прошли на фоне возможной подготовки Украины к выборам, в которых собирается участвовать госпожа Тимошенко.

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters Юлия Тимошенко

Соперник Зеленского заявляет о «чистке» перед выборами после рейда по борьбе с коррупцией

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко резко осудила то, что она назвала связанной с выборами «чисткой». Это произошло после того, как следователи провели обыск в ее офисах по подозрению в подкупе парламентариев с целью повлиять на их голоса. На Украине давно назрела необходимость в президентских выборах, но они были отложены из-за действующего в стране военного положения. Конституция Украины запрещает проведение выборов в таких обстоятельствах. Впрочем, Зеленский заявил, что готов провести выборы, как только будет установлен мир или по крайней мере прекращение огня с Россией, стремясь таким образом развеять опасения администрации Трампа по поводу его популярности и авторитета. Неясно, будет ли Зеленский баллотироваться, поскольку ранее он заявлял, что не является лидером мирного времени, и избиратели, возможно, захотят видеть у власти человека с новым мандатом.

Обыски в Киеве: коррупционное расследование против Юлии Тимошенко — почему сейчас?

Юлию Тимошенко обвиняют в том, что она предлагала деньги за голоса. Но почему именно сейчас? Расследования ведутся в тот момент, когда отношения между партией Тимошенко и антикоррупционными органами уже были напряженными. В июле 2025 года фракция «Батькивщины» почти единогласно проголосовала за законопроект, который лишил бы НАБУ и САП (антикоррупционные органы.— “Ъ”) независимости. Когда 31 июля 2025 года парламент голосовал за восстановление их полномочий, Тимошенко была в числе немногих депутатов, проголосовавших против этого.

В офисе бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко прошли обыски в связи с расследованием дела о политической коррупции

Украина давно страдает от коррупции, и борьба с ней рассматривается как ключевое требование для заявки на вступление в Европейский союз. На президентских выборах в 2019 году она (Тимошенко.— “Ъ”) конкурировала с Владимиром Зеленским и неоднократно вступала с ним в конфликт во время его президентства. (Обыски.— “Ъ”) проходят на фоне серии обвинений в коррупции, которые в конце прошлого года вынудили уйти в отставку главного помощника Зеленского, спровоцировав внутреннюю нестабильность спустя почти четыре года после российского вторжения. (После него.— “Ъ”) политические кампании на Украине были в основном поставлены на паузу, так как выборы были отменены по закону о военном положении, а страна сплотилась вокруг военных нужд. Однако в последние месяцы истерзанную войной страну потрясла череда коррупционных скандалов.

Бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко обвинили в подкупе членов парламента

Обвинения (против Юлии Тимошенко.— “Ъ”) усиливают политический скандал, сотрясающий парламент с конца прошлого года и затронувший ряд действующих членов парламента, в том числе нескольких людей из правящей партии президента Владимира Зеленского, которых НАБУ обвиняет в соучастии в коррупционной схеме.

Тимошенко — убежденный политический противник Зеленского, хотя, как и большинство украинских политических лидеров, она воздерживалась от публичной критики президента в военное время. В прошлом году она заняла более критическую позицию, в том числе в отношении соглашения, подписанного Киевом и Вашингтоном в апреле и предоставляющего США особый доступ к важнейшим запасам полезных ископаемых Украины.

