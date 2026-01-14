Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
НАБУ опубликовало видео обысков у Тимошенко и аудио ее переговоров о взятках

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) показало, как проходили обыски в офисе партии «Батькивщина» депутата Юлии Тимошенко. НАБУ также опубликовало аудиозапись разговора госпожи Тимошенко с неназванным депутатом. Они обсуждают оплату голосования в парламенте.

Обыски прошли сегодня ночью. Юлия Тимошенко обвиняется в подкупе депутатов Верховной рады. По версии НАБУ, глава партии предлагала депутатам «неправомерную выгоду» за голосование «за» или «против» по конкретным законопроектам.

Уголовные дела против украинского политика Юлии Тимошенко

Читать далее

Сама госпожа Тимошенко назвала все обвинения абсурдными и отвергла их. По ч. 4 ст. 369 УК Украины (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение) ей грозит наказание от пяти до десяти лет лишения свободы.

