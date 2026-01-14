НАБУ опубликовало видео обысков у Тимошенко и аудио ее переговоров о взятках

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) показало, как проходили обыски в офисе партии «Батькивщина» депутата Юлии Тимошенко. НАБУ также опубликовало аудиозапись разговора госпожи Тимошенко с неназванным депутатом. Они обсуждают оплату голосования в парламенте.

Обыски прошли сегодня ночью. Юлия Тимошенко обвиняется в подкупе депутатов Верховной рады. По версии НАБУ, глава партии предлагала депутатам «неправомерную выгоду» за голосование «за» или «против» по конкретным законопроектам.

Сама госпожа Тимошенко назвала все обвинения абсурдными и отвергла их. По ч. 4 ст. 369 УК Украины (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение) ей грозит наказание от пяти до десяти лет лишения свободы.